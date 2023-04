Na priechode pre chodcov na Bučianskej ceste v Trnave došlo v stredu ráno k zrážke osobného auta Škoda a 14-ročnej školáčky. Dievča skončilo so zraneniami v nemocnici. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

"Policajti po príchode na miesto podrobili 33-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú naďalej predmetom policajného vyšetrovania," uviedla.

Polícia upozorňuje vodičov, aby sa plne venovali vedeniu vozidla a v blízkosti priechodov pre chodcov zvýšili opatrnosť. "Najmä v ranných hodinách, keď sa ľudia ponáhľajú do práce či škôl, je nevyhnutné byť na cestách naozaj obozretný," doplnila Antalová. Chodci nesmú zabúdať, že na cestu môžu vojsť iba v prípade, ak sa riadne presvedčili, či je to pre nich bezpečné, a to najmä vzhľadom na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich áut.

