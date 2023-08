V utorok (15.8.) sa v trebišovskej osade strhla poriadna bitka! Cieľom bola jedna z rodín dvoch bratov, ktorí údajne nesplácali dlh. „Báli sa vyjsť z bytu, kričali po nich, rozbíjali okná, aj do bytu sa nakoniec dostali a všetko im rozbíjali palicami,“ opisuje pre Plus JEDEN DEŇ jeden z miestnych obyvateľov. „Rómovia sa boja o svoj život. Nebohý otec dvadsať rokov splácal dlh "úžerákom", no zomrel. A my, ako deti, sme ten zdedili a platíme "úžerákom" už šesť rokov a nie je ten dlh vyplatený?“ napísal Norbert, ktorý zverejnil aj niekoľko videí z celého incidentu.

FOTO Z BITKY V OSADE >TU<

So zraneniami skončili dve osoby

V byte, kde žije matka so siedmimi deťmi, útočníci porozbíjali kuchynský riad, došlo aj k fyzickému násiliu. Polícia na mieste mala čo robiť, aby rozvášnený dav desiatok Rómov upokojila. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove po vykonaní potrebných procesných úkonov a po zhromaždení, analýze a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov vzniesol obvinenie šiestim osobám,“ odpovedala pre náš portál hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová.

Celkovo štyri osoby majú na krku obvinenie z výtržníctva, tri za porušovanie domovej slobody ako spolupáchatelia, a dve osoby čelia obvineniu z porušovania domovej slobody formou spolupáchateľstva a taktiež z ublíženia na zdraví. „Trebišovský vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie piatich obvinených osôb do väzby, pričom sudcom Okresného súdu Trebišov boli v piatok (18.8.) dve osoby vzaté do väzby a tri boli prepustené s probačným dohľadom,“ dodáva Ivanová.

Po obvinení osôb sa v piatok, kedy miestnym vyplatili sociálne dávky, konala v osade oslavná párty. Zdroj: fb/Norbert H.

Obvineným hrozí päťročný pobyt za mrežami, medzi nimi figuruje aj iba 15-ročné dievča, ktoré je tiež stíhané na slobode.

Po obvinení osôb sa v piatok, keď miestnym vyplatili sociálne dávky, konala v osade oslavná párty. „Rómovia konečne majú veľkú radosť, zostali im všetky peniaze. Konečne sa deti najedia. Úžeráci v Trebišove definitívne skončili,“ zhodnotil jeden z dotknutých.