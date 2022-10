"Podľa doterajších informácií mal do posledného nákladného vozidla čakajúceho v rade kolóny z doposiaľ nezistených príčin naraziť vodič dodávky, do ktorého následne narazilo ďalšie osobné motorové vozidlo. Pri zrážke utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich okamžitý prevoz vrtuľníkom do nemocnice," spresnila Šimková.

Na mieste zasahujú hliadky polície a Hasičského záchranného zboru. Privolaný bol aj vrtuľník so zdravotnou pomocou.

Úsek diaľnice od Malaciek smer Česká republika bude celý uzatvorený, odklon dopravy bude vedený cez Malacky.

"V tejto súvislosti dôrazne apelujeme na vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju pozornosť, opatrnosť, dôsledne dodržiavali pravidlá cestnej premávke a riadili sa pokynmi polície," dodala Šimková.

Vodič narazil do kolóny stojacich áut. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj