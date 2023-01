V Bratislave v tuneli Sitina v smere zo Stupavy do Petržalky sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Vodiči sa zdržia asi 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

So zdržaním približne desať až 15 minút treba počítať aj na Pražskej ulici v smere do centra mesta. Kolóny sa tvoria tiež na Prístavnej ulici v smere do centra.