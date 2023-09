"Svedkovia ráno nahlásili pád paraglajdistu z výšky približne 50 metrov. Počas pádu stratil prilbu a následným nárazom do skál utrpel vážne poranenie hlavy a chrbtice. Po prílete do oblasti bola lekárka spolu s horským záchranárom vysadená palubným navijakom. Muž ležal medzi skalami bez známok života," uviedla VZZS ATE. Lekárka na mieste zistila, že 26-ročný muž z Poľska utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe (VZZS ATE) na sociálnej sieti informovala, že pád v oblasti Gerlachovského kotla vo Vysokých Tatrách neprežil mladý paraglajdista. (Ilustračné foto) Zdroj: Filip Benček / RedBull.sk

Druhý let smeroval do Zlomiskovej doliny, kde pri výstupe vypadol zo steny 50-ročný poľský turista, pričom si poranil dolnú končatinu v oblasti členka. Z miesta bol evakuovaný a prevezený do Starého Smokovca, kde mu lekárka poskytla ďalšie ošetrenie.

Keďže posádka medzitým prijala ďalšiu výzvu na pomoc, pacienta odovzdali do starostlivosti pozemných záchranárov. Tí ho previezli na ďalšie ošetrenie do popradskej nemocnice. Medzitým už bol záchranársky vrtuľník opäť vo vzduchu a smeroval k chodníku na Zbojnícku chatu.

Druhý let smeroval do Zlomiskovej doliny, kde pri výstupe vypadol zo steny 50-ročný poľský turista, pričom si poranil dolnú končatinu v oblasti členka. Zdroj: HZS

"Pomoc záchranárov potreboval 60-ročný muž, ktorý pociťoval výrazné bolesti na hrudníku s kolapsovým stavom. Lekárka ho z miesta evakuovala palubným navijakom, počas medzipristátia mu poskytla neodkladnú zdravotnú starostlivosť a s podozrením na akútny infarkt myokardu bol prevezený do popradskej nemocnice. Tam si ho prevzala košická posádka leteckých záchranárov a ďalej transportovala na vyššie pracovisko - Kardiocentra v Prešove," dodávajú leteckí záchranári.

Medzitým už bol záchranársky vrtuľník opäť vo vzduchu a smeroval k chodníku na Zbojnícku chatu. Zdroj: HZS

Popradskej posádke v tom čase prišlo ďalšie hlásenie o urgentný let ku Skalnatému plesu. Tam pomoc potrebovala 37-ročná paraglajdistka, ktorá po páde utrpela úraz bedrovej časti chrbtice a rebier. Po ošetrení ju preložili na palubu a vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Poprade.

Podvečer prišla na základňu požiadavka o technickú pomoc pod Gerlachovský štít, kde uviazli traja poľskí horolezci. Keďže boli bez zranení, postupne ich záchranári, doplnení o členov Horskej záchrannej služby, z miesta evakuovali a previezli k Sliezskemu domu. Odtiaľ pokračovali ďalej samostatne.