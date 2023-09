V prípade nočného incidentu v bratislavskej Dúbravke začal policajný vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu útoku na verejného činiteľa, zločinu ublíženia na zdraví, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu všeobecného ohrozenia.

Polícia začala trestné stíhanie aj vo veci trestného činu zabitia, a to v súvislosti so služobným zákrokom, pri ktorom došlo k usmrteniu páchateľa. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Polícia sa aktuálne zaoberá vykonávaním nevyhnutných procesných úkonov. "Bližšie informácie k prípadu poskytneme, hneď ako to situácia vo vyšetrovaní umožní," zdôraznil hovorca.

Podľa našej čitateľky Zuzany mal útočník už dávno vyčíňať po sídlisku s petardami, výbuchmi aj streľbou. "Bolo to v noci, nadránom často. Aj sa to veľakrát hlásilo na políciu. Ja som to tiež hlásila. Všetko sa u nás berie na ľahkú váhu, všetko sa bagatelizuje. Ja som dostala odpoveď, raz, vraj sa plaší divá zver, toľko," napísala nám Zuzana. Bolo podľa nej otázkou času, kedy sa niečo stane

Podľa čitateľky Andrey útočník "terorizoval" obyvateľov sídliska už mesiace nočnými výbuchmi. Podľa nej to však určite neboli petardy. "Kontaktovala som mestskú políciu, tam ma vysmiali, že som jediná, komu to vadí. Štátna polícia si robila záznam z hlásenia," opisuje Andrea, ktorá uviedla, že napísala aj verejný podnet pre starostu. "Ako vidíte, nepomohlo nič," dodala.

Pri nočnom incidente v Dúbravke boli zranení štyria ľudia. Najskôr sa sídliskom ozval veľký výbuch, ktorý podľa svedkov vybil okná. Následne útočník († 32) spustil streľbu na ľudí, ktorí sa nachádzali na ulici. Zasiahnuť ich mal do rúk a do nohy, všetci boli prevezení do nemocnice. Keď na miesto dorazila polícia, muž vybehol z bytu a pokúsil sa policajtov napadnúť nožom. Tí ho však streľbou zo služobnej zbrane na mieste usmrtili.

