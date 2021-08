Ako TASR informoval vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, ak by bolo bodnutie hlbšie, útok ženy mohol skončiť smrťou obete.

K incidentu, ku ktorému došlo v jednom z vranovských bytov, malo dôjsť po predchádzajúcej hádke medzi obvinenou a jej 54-ročným partnerom, pričom obaja jej účastníci mali byť pod vplyvom alkoholu. Nôž, ktorým žena útočila, mal mať celkovú dĺžku 23 centimetrov.

"V prípade, ak by poškodenému nebola poskytnutá včasná a odborná lekárska starostlivosť, mohlo by dôjsť k vzniku infekcie, ktorá by viedla k smrti a zároveň, ak by došlo k hlbšiemu preniknutiu hrotu a čepele noža do brušnej dutiny, došlo by k zasiahnutiu brušnej srdcovnice, s následným vykrvácaním a smrťou poškodeného," priblížil Džobanik s tým, že zranenia, ktoré obeť pri útoku utrpela, sú stredne ťažkej povahy a vyžadujú si dobu liečenia 28 až 30 dní.

Policajti ženu po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia a spracovali podnet na podanie návrhu na jej vzatie do väzby. Vranovský vyšetrovateľ voči nej vzniesol v nedeľu (1. 8.) obvinenie zo zločinu ublíženia na zdraví.