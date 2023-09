Podľa doterajších informácii v trávnatom poraste nachádzajúcom sa pred športovou halou kopla 48-ročná žena 48-ročného muža, ktorý v jej blízkosti zaspal, do oblasti hlavy. Následne ho bodla do oblasti tváre kuchynským nožom, pričom muž chcel následne z miesta utiecť. Pri jeho úteku ho žena bodla druhý krát, a to do oblasti chrbta. Týmto konaním boli mužovi spôsobené zranenia vyžadujúce si ošetrenie v jednej z nemocníc, kde bol prevezený privolanou RZP.

Policajti agresívnu ženu obmedzili na osobnej slobode v krátkom čase od spáchania skutku a eskortovali na policajné oddelenie k vykonaniu ďalších potrebných úkonov. Po ich vykonaní vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví 48-ročnej Miroslave B. z okresu Malacky.

Žena bola umiestnená v cele policajného zaistenia, zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet k jej väzobnému stíhaniu.