K dopravnej nehode došlo na ceste I/69 na križovatke s cestou Badín – Vlkanová. 42-ročný vodič osobného auta z okresu Levice, viedol auto po hlavnej ceste od Banskej Bystrice, pričom v križovatke chcel odbočiť doľava smer Vlkanová. Prehliadol prichádzajúcu motorku, ktorú viedol po hlavnej ceste od Zvolena do Banskej Bystrice 18-ročný vodič z Kynceľovej.

Počas odbočovania auta došlo k nárazu motorky do pravých predných dverí. U vodiča auta bola vykonaná dychová skúška, ktorá bola negatívna. U motocyklistu bol nariadený odber krvi. Motocyklista pri nehode utrpel vážne zranenia s ktorými bol prevezený do nemocnice a nehoda je v štádiu objasňovania.

Nie za každú dopravnú nehodu je zodpovedný motocyklista, ale v záujme vlastnej bezpečnosti by sa mali motocyklisti vyvarovať nebezpečnej jazde a taktiež by si mali uvedomiť, že vodiči áut nie vždy predvídajú ich porušovanie pravidiel cestnej premávky. Hazardovať so svojím zdravím a životom sa nevypláca. Pri zrážke s autom ťahá za kratší koniec vždy motocyklista.