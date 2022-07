Obvinený sa mal so svojou ženou najskôr pohádať, neskôr ju vulgárne osočovať, hodiť po nej porcelánovú nádobu a vyhrážať sa jej, že ju zabije a zhorí jej byt aj auto. "Žena v obave o svoj život a zdravie zavolala na tiesňovú linku 158, kde požiadala o pomoc políciu. Po príchode hliadky sa muž už doma nenachádzal, hliadka ho však v krátkom čase vypátrala a obmedzila na osobnej slobode," uviedla polícia.

Policajti s mužom vykonali dychovú skúšku s výsledkom 0,56 mg/l, čo je v prepočte 1,17 promile. "Vzhľadom na to, že existuje dôvodná obava, že by obvinený mohol pokračovať v agresívnom a násilnom správaní voči svojej manželke, polícia spracovala podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby," doplnili policajti.

Muža umiestnili do cely policajného zaistenia, odkiaľ ho priamo eskortujú na súdne pojednávanie.