Aj tentokrát sa počíta s veľkými škodami. Požiar technologického zariadenia v areáli súkromnej firmy vypukol krátko po siedmej hodine večer. "Na zásah bolo postupne vyslaných 26 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Trenčína, Dubnice nad Váhom, Nového Mesta nad Váhom, Považskej Bystrice a Bánoviec nad Bebravou s dvanástimi zásahovými vozidlami," povedal hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík.

Podľa Petríka hasiči po príchode na miesto zistili, že požiar zasiahol výrobnú linku galvanizovne, pričom plamene sa postupne rozšírili aj na strechu postihnutého objektu. "Priestor haly bol silno zadymený," skonštatoval Petrík.

Ten potvrdil, že hasiči museli zasahovať v dýchacích prístrojoch. "Za účelom lokalizácie požiaru a ochladzovania okolia požiariska postupne nasadili jedenásť hasebných a jeden lafetový prúd. Po lokalizácii požiaru hasiči vnikli do vnútorných priestorov haly, kde požiar likvidovali dvomi hasebným prúdmi s ťažkou penou a pomocou práškových hasiacich prístrojov. Súčasne bola postihnutá hala odvetrávaná a požiarisko priebežne kontrolované termovíznou kamerou," doplnil Petrík.

Podľa ľudí, ktorí v blízkosti bývajú sa vzduchom šíril nepríjemný zápach. Hasiči potvrdili, že priebežne monitorovali v okolí požiariska ovzdušie, pri meraní však nezaznamenali zvýšené hodnoty znečistenia.

"Po likvidácii požiaru, krátko po desiatej hodine večer, bolo požiarisko dôkladne skontrolované a miesto udalosti odovzdané zástupcom spoločnosti," dodal Petrík s tým, že profesionálnym hasičom asistovali aj dve desiatky dobrovoľných hasičských zborov z obcí Soblahov, Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice s tromi cisternovými vozidlami.

Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania, pričom túto vyšetruje expertízna skupina z Požiarno-technického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR z Bratislavy.

Na mieste v nedeľu večer okrem hasičov zasahovali aj policajti a záchranári. "Plamene šľahali do výšky, horeli výrobné haly v bývalej TOSke, hovorí sa, že sú tam nejaké nebezpečné chemikálie, do vnútra šli hasiči v špeciálnych chemických oblekoch," povedal svedok, ktorý v blízkosti býva s tým, že horieť by mali kade s kyselinou. "My sme museli pozatvárať okná, lebo sa valil hustý čierny dym," dodal ďalší svedok.