Slovák František Csányi (49) bol ešte v roku 2009 právoplatne odsúdený v Českej republike na trest odňatia slobody vo výmere osem rokov a šesť mesiacov. Na výkon trestu nenastúpil a začal sa skrývať.

Riadny rováš

"Trestná činnosť Františka spočívala v pôsobení s ďalšími minimálne 13 osobami, ktorých cieľom bolo obohacovanie sa neodvádzaním cla, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. Členovia tejto organizovanej skupiny si dopredu rozdeľovali jednotlivé úlohy, svoje konanie plánovali a koordinovali. Ich činnosť sa týkala 400 dovozov benzínu a nafty zo Slovenska do Česka v rokoch 2003-2004. Vďaka ich postupu pohonné hmoty neboli zavedené do evidencie Colnej správy v ČR, čím spôsobili českej strane škodu vo výške 188 192 449 českých korún (viac ako 7 miliónov eur)," informoval hovorca Prezídia PZ Michal Slivka. Spresnil, že na Františka vydali české orgány Európsky zatýkací rozkaz v roku 2020, zároveň oslovili so žiadosťou o pomoc svojich slovenských kolegov.

"Dovolenkoval" v chatovej oblasti

"Do prípadu sa začali angažovať pátrači cieľového pátrania z Prezídia Policajného zboru, verejnosťou prezývaní ako lovci lebiek. Podľa získaných informácií sa muž na adrese svojho trvalého bydliska nezdržiaval asi 15 rokov. Operatívnymi previerkami policajti zistili, že sa skrýva v rekreačnej chate v okrajovej časti Košíc, kde si prerobil chatu na celoročné bývanie a pristúpil ku krokom, ktoré mali sťažiť jeho vypátranie," vysvetlil Slivka.

Podľa zistení, chatka sa nachádza v ťažko dostupnom teréne. V jej okolí bol dobre zabezpečený kamerový systém. Pozemok chránil strážny pes. František používal osobné motorové vozidlo, ktoré bolo evidované na inú osobu. Jeho mobilné telefónne číslo patrilo anglickému operátorovi. Svoju pracovnú činnosť si prispôsobil tak, aby mohol pracovať z domu.

Pomohol moment prekvapenia

"Minulý týždeň polícia získala informácie o jeho ceste z chaty do mesta. O pár minút bol priamo v Košiciach zadržaný cieľovými pátračmi v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Muž bol akciou zjavne zaskočený, nekládol odpor a neutrpel žiadne zranenia. Na základe právoplatne uloženého trestu v Českej republike bude nasledovať proces extradície (vydanie zločinca, do cudzej krajiny, kde spáchal zločin - poznámka redakcie)," uviedol policajný hovorca.

So spravodlivosťou nevybabral

Poznamenal, že prípad Františka ukazuje, že spravodlivosť si počká na každého, aj keď to v mimoriadnych prípadoch môže trvať niekoľko rokov. "Pritom, ak by na výkon trestu nastúpil, dnes by mal už po ňom a nemusel by roky tráviť dodržiavaním a vytváraním vlastných mimoriadnych opatrení s cieľom vyhnutia sa vypátraniu. Život v neustálom strese a skrývaní sa má priame následky nielen na osobu hľadaného, ale aj jeho najbližšiu rodinu a dôverníkov," uzavrel Slivka.