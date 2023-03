"Vodič na osobnom aute narazil do autobusu, spolu so spolujazdcom boli s ľahkými zraneniami prevezení do nemocnice. V linkovom autobuse sa nezranil nikto," uviedla hovorkyňa.

Policajti alkohol u vodičov nezistili. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej preveruje.

