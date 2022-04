Miloval motorky, avšak práve jazda na jeho obľúbenej Yamahe 850 sa mu stala osudnou. Boris Bilavský († 48) z Galanty pracoval ako mestský policajt v Bratislave, no domov z práce sa už bohužiaľ nevrátil. Zostali po ňom 4 deti.

Prvá tohtoročná tragická nehoda motorkára v Trnavskom kraji sa stala vo štvrtok (7. apríla) ráno v okrese Galanta. Pri nej prišiel o život 48-ročný policajt Boris Bilavský. Podľa dostupných informácií sa ráno vracal z nočnej služby, ale pred Sládkovičovom z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Na mieste zomrel. Po mužovi zostali 4 deti.

Ako uviedol cas.sk, Boris bol rozvedený, no napriek všetkému sa svojim deťom nesmierne venoval. "Venoval im všetok svoj čas, čo mal. Chodil s nimi na výlety a ony boli pre neho všetkým na svete. Neviem si ani len predstaviť, ako budú teraz žiť bez otecka,“ prezradil denníku Borisov kamarát.

Jeho syn, Boris Bilavský ml., napísal na svoju stránku dojímavý status a pridal k nemu spoločnú fotografiu s otcom: "Navždy zostaneš v mojom srdci. To, čo si tak miloval, sa ti stalo osudným... Otec môj drahý, bez teba už nič nebude ako predtým...", napísal.

Z tragédie sa nevedia spamätať ani jeho rodičia Marta a Vladimír Bilavskí, ktorí smutnú správu oznámili svojím známym ešte v osudný deň. "S hlbokou bolesťou v srdci celej rodine, priateľom a známym oznamujeme, že dnes ráno vo veku 48 rokov života, nás opustil pri tragickej nehode náš milovaný syn, otec, brat, manžel, priateľ Boris Bilavský," napísali.

O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

"Podľa prvotných informácií mal vodič motorky Yamaha 850 smerovať z nočnej služby od obce Malá Mača smerom do centra mesta Sládkovičovo. Pri prejazde mierne ľavotočivej zákruty plynule zišiel z doposiaľ nezistených príčin z cesty a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Privolaní záchranári muža vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde svoj boj o život prehral," opísala hovorkyňa.

Polícia apeluje na vodičov, aby za volant svojich vozidiel sadali len v prípade, ak im to ich zdravotný stav dovoľuje. "Rovnako nejazdite, ak pociťujete akékoľvek známky únavy. Radšej na chvíľu zastavte, prejdite sa alebo, ak vám to situácia umožňuje, na chvíľu si zdriemnite. Lepšie je niekoľko minút meškať, ako nedoraziť vôbec," dodala Antalová.