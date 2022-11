Muža, ktorý tento týždeň strieľal pred erotickým klubom v Bratislave, dnes uznal sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava 2 za vinného. Vymeral mu trest s dĺžkou trvania 6 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky. Podľa našich informácii muž pred sudcom celý incident oľutoval.

K streľbe došlo v utorok skoro ráno pri erotickom klube na Jelačičovej ulici v Bratislave.

"Na miesto boli bezodkladne vyslané viaceré hliadky PZ, ktoré na mieste obmedzili na osobnej slobode 45-ročného muža pod vplyvom alkoholu," priblížil krátko po incidente hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff. K zraneniu osôb podľa Szeiffa nedošlo, na mieste bola zaistená aj krátka strelná zbraň.

"Videl som, prišiel od mesta týpek, oproti žena. Niečo sa hádali a zrazu vytiahol pištol a strelil trikrát do vzduchu. Na to mu padla, rozsypala sa mu, pozbieral to a vybral sa pešo na Žellovu. Tu bol spacifikovaný do príchodu hliadky," povedal pre Plus JEDEN DEŇ majiteľ nočného klubu.