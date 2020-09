Poobede vbehol do kuchyne, začal ju biť kovovou palicou po oboch rukách a kričal „peniaze, many, many, inak ťa zabijem“. Staršia pani mu podala čiernu kabelku, ktorú vysypal a vybral z nej peniaze. Ženu povláčil po dome a nakoniec ju zatvoril do izby. Potom postupne prehľadal celý dom, zobral dva sety porcelánového servisu, sošky, vázy a fľašu s alkoholom.

Statočnej žene sa medzi tým podarilo utiecť a cez susedov privolať policajnú hliadku. Pri útoku utrpela prepadnutá žena zranenia rúk a chrbta.

Policajti krátko na to muža zadržali vo vlaku, ktorý smeroval do Trnavy. Okrem alkoholu, ktorý stihol krátko po lúpeži vypiť, zaistili celý lup. Muž sa ku skutku priznal. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu lúpeže a zároveň spracoval návrh, aby bol obvinený stíhaný väzobne. Do rozhodnutia súdu zostáva muž v cele policajného zaistenia.

V minulosti bol už odsúdený za majetkovú trestnú činnosť. Za lúpež na staršej pani, ktorú vykonal závažnejším spôsobom, mu teraz môže hroziť trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.