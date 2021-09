Starej mame mala žena priviezť dieťa v podvečerných hodinách v nedeľu (29. 8.), no neurobila tak a vypla si mobil. Na sociálnej sieti zbadala odloženú kolobežku svojej vnučky, o ktorú sa stará, a to pri nevyužívanej budove bývalého odevného podniku, zavolala preto vrbovských policajtov.

Vo Vrbovom na streche budovy zachraňovala ženu s dieťaťom Zdroj: facebook/policia Trnavský kraj

"Policajná hliadka sa urýchlene presunula na miesto, kde za plotom našla pohodený detský batoh. Príslušníci začali prehľadávať budovu. Na 4. poschodí našli rozbitý mobil a na 8. poschodí ďalšie veci patriace mladej matke. Vtedy sa k hliadke pridali aj dvaja trnavskí kriminalisti. Ťažko dostupným terénom sa dostali k strešnému otvoru, cez ktorý zbadali mladú ženu. S dieťaťom na rukách sa prechádzala nebezpečne blízko okraja budovy," uviedla hovorkyňa.

Policajti vyliezli na strechu a snažili sa so ženou komunikovať. "Popri tom ju obkľúčili a zabezpečili priestor tak, aby si nemohli obe ublížiť. Ženu vyzvali, nech im dieťa podá. Vtedy sa dievčatko načiahlo za policajtkou, ktorá si ho zobrala do náručia a odniesla do bezpečia. Mladá žena začala byť na policajtov agresívna a vulgárne im nadávala. Tí boli nútení ju spacifikovať a nakoniec nasadiť aj putá. Po opustení budovy si obe prevzali do opatery privolaná záchranári. Pri nebezpečnom incidente sa, našťastie, nikto nezranil a dievčatko si zdravé odviezla domov jej babka. Zdravotníci ženu za asistencie policajtov previezli do nemocnice," doplnila Antalová.