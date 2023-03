Po zrážke autobusu s osobným autom utrpelo zranenia šesť osôb. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.

"Osobný automobil zostal následkom zrážky mimo vozovky. Vo vnútri havarovaného vozidla sa zostal zakliesnený vodič, ktorý bol zranený, ale pri vedomí. V autobuse sa v čase nehody nachádzal vodič a 19 cestujúcich," priblížil hovorca.

Hasiči spolu so zdravotnými záchranármi poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc. Zakliesnenú osobu vyslobodili pomocou hydraulického zariadenia a preniesli do sanitného vozidla HaZZ, kde jej poskytli lekársku starostlivosť a následne ju transportovali do nemocnice. Zdravotní záchranári ošetrili ďalších päť ľahšie zranených osôb z autobusu, ktoré tiež previezli do nemocnice.



Počas zásahu bola cesta v oboch smeroch uzavretá. Hasiči vykonali protipožiarne zabezpečenie a vozidlá stabilizovali. Cestujúcich, ktorí sa pri udalosti nezranili, prepravil náhradný spoj.