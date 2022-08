Ťažké zranenia utrpeli vodič a jeho dvaja spolujazdci pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu (6. 8.) okolo 12.50 h v Trebišovskom okrese. Podľa doterajších zistení polície viedol 45-ročný vodič z okresu Trebišov osobné vozidlo zn. Volkswagen Sharan po ceste od obce Bačkov do Sečoviec.

FOTO Pri DOPRAVNEJ NEHODE sa ťažko zranili traja ľudia: Auto narazilo do cestnej priekopy!

Pri prejazde miernej ľavotočivej zákruty z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky. "Následne s vozidlom zišiel z cesty, kde narazil do cestnej priekopy. Po náraze bolo vozidlo vymrštené do vzduchu a po páde zostalo stáť na streche," informovala v nedeľu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podľa predbežných lekárskych správ utrpeli vodič a jeho dvaja spolujazdci vo veku 30 a 47 rokov ťažké zranenia. "Vzhľadom na spôsobené zranenia nebolo možné u vodiča vykonať dychovú skúšku, preto mu bol odobratý biologický materiál na zistenie požitia alkoholu," konštatovala hovorkyňa.

Dopravní policajti miesto udalosti zadokumentovali a cesta bola uzavretá na nevyhnutne potrebný čas s odklonom dopravy na obchádzkové trasy. "Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Mésarová.