Policajná naháňačka v Košiciach si v sobotu (7. 10.) večer vyžiadala poškodenie piatich áut. Muž vo veku 33 rokov, ktorý policajtom unikal, mal zadržaný vodičský preukaz. On i jeho spolujazdkyňa mali pri sebe aj podozrivú látku. Dvojica skončila v cele policajného zaistenia.

TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Policajti po 21.00 h spozorovali auto zn. VW Touareg, ktoré išlo od Triedy KVP na Watsonovu ulicu. O šoférovi vedeli, že vodičský preukaz má zadržaný. "Vodič ani na opakované výzvy, aby vozidlo zastavil, nereagoval," uviedla s tým, že namiesto toho začal unikať, čím tiež ohrozoval účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov. Nerešpektoval červenú na semafore, vyšiel na chodník, či narazil do obrubníka.

Na Slnečnej ulici sa vyhol nárazu do stromu, no narazil do tam zaparkovaného vozidla zn. BMW. Vyskočil z auta a snažil sa utiecť. Keďže kládol aktívny odpor, policajti ho spacifikovali pomocou donucovacích prostriedkov. Rovnako zadržali aj ženu, ktorá vystúpila z unikajúceho auta.

"Vodič policajtom dobrovoľne vydal plastové vrecúško s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky. Nezaostávala za ním ani jeho 25-ročná spolujazdkyňa, tá dobrovoľne vydala dve plastové vrecúška a jednu plastovú nádobu s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky," povedala Ivanová s tým, že ich zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

V súvislosti s tým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Počas naháňačky došlo k poškodeniu dvoch služobných áut a troch vozidiel civilných osôb. Policajti to zadokumentovali a ukončili ako škodové udalosti.