V presne neustálenej dobe z 25. 7. na 26.7., na hlavnom autobusovom nástupišti a jeho bezprostrednom okolí na Baníckej ulici vo Veľkom Krtíši, za doposiaľ nezistených okolností fyzicky napadol 60-ročného muža. Spôsobil mu poranenia na tvári, hlave a sériové zlomeniny rebier.

V dôsledku týchto poranení poškodený na mieste zomrel. Telo muža našli v noci krátko pred 2:00 hodinou na autobusovom nástupišti. Podľa predbežnej správy zo súdnej pitvy, bezprostrednou príčinou jeho smrti bola centrálna smrť pri zlomenine lebky a pomliaždení mozgu.

Od začatia trestného stíhania polícia vykonala množstvo procesných úkonov a 27. 8. zadržala ako obvineného mladistvého páchateľa, ktorý sa ku skutku priznal. Po vykonaní procesných úkonov bol obvinený umiestnený do policajnej cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Na základe príkazu sudcu, obvineného vzali do vyšetrovacej väzby.

Za takýto závažný zločin hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Ak je obvinený mladistvý, trest sa znižuje na polovicu.