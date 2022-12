"Svojím autom značky Dacia Duster narazil do zaparkovaného auta Alfa Romeo a to následne narazilo do auta Volkswagen Touran, ktoré v tom čase cúvalo na parkovacie miesto. Následne ešte narazil do tretieho auta Hyundai i40. Po náraze ešte pokračoval v jazde po parkovisku asi 100 metrov. Po zastavení auta vystúpil a odišiel do miesta svojho trvalého bydliska," uviedol Džobanik.

Po príchode policajnej hliadky bol vodič podrobený dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,75 promile. Hmotné škody boli predbežne vyčíslené na 6000 eur. Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a zadržali.

"Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a umiestnený do cely policajného zaistenia. Obvinenému bol zadržaný vodičský preukaz a zaistené vozidlo," dodal krajský policajný hovorca.