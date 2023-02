Okrem jazdy v protismere ešte aj narazila s vozidlom do betónovej zábrany stredového deliaceho pásu a potom do dopravného značenia „Pozor Kontrola“. Poškodené auto ostalo stáť v ľavom jazdnom pruhu v protismere. No bodaj by nie, keď vodička nafúkala viac ako 1,7 promile!

Vodička bola na mieste zadržaná, umiestnená do cely policajného zaistenia a poverený príslušník PZ jej vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.