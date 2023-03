FOTO Opitá dôchodkyňa narazila autom do autobusu! Po čelnej zrážke zasahovali záchranári

V pondelok (20. 3.) večer 71-ročná vodička na ceste v smere z Rohožníka do Malaciek vošla s vozidlom do protismeru a narazila do ľavej prednej strany autobusu. V ňom sa v tom čase nachádzalo približne 20 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.