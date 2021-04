Včera krátko pred 15.00 hod boli bratislavskí dopravní policajti vyslaní na cestu I/2 v smere od Petržalky do Rusoviec, kde v blízkosti s križovatkou s novovybudovaným úsekom D4 došlo k zrážke viacerých vozidiel, k zraneniu jednej osoby pričom jeden z účastníkov bol pod vplyvom alkoholu.

Podľa doterajších informácií viedol 54-ročný vodič vozidlo Volskwagen Caddy v uvedenom úseku, pričom opakovane prešiel do protismeru kde narazil do tam idúceho vozidla Škoda Karoq. V jazde pokračoval a narazil do ďalšieho vozidla Škoda Fabia.

Aj po tomto náraze v jazde pokračoval a narazil do vozidla Nissan X Trail, pričom pri tejto zrážke utrpel spolujazdec v tomto vozidle zranenia vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice. Ani táto zrážka vodiča nezastavila a v jazde pokračoval, pričom došlo k jeho zrážke s ďalkším vozidlom zn. Škoda Fabia.

Vodič zostal stáť po cca. 200 m pri krajnici. Privlaní dopravní policajti vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom. Vodičovi bola nameraná hodnota 1,09 mg/l alkoholu v dychu čo predstavuje 2,27 promile. Celková škoda spôsobená pri tejto dopravnej nehode bola vyčíslená na 23.000,-€.

Po zadokumentovaní dopravnej nehody bol vodič eskortovaný na policajné oddelenie k vykonaniu potrebných úkonov. Policajti mu zadržali vodičský preukaz a umiestnili v cele policajného zaistenia. Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí v tejto súvislosti 54-ročný Róbert z Bratislavy.