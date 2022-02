Malý Trnavčan prechádzal po priechode pre chodcov v blízkosti križovatky T. Vansovej, Poľnej a Ovocnej. 58 ročná žena si pravdepodobne chlapca nevšimla a došlo k nárazu.

Auto Toyota Rav4 narazilo dieťaťu do spodnej časti tela, spadlo na kapotu a náraz ho odhodil do protismernej časti cesty. So zraneniami hlavy ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice.

Policajti podrobili vodičku dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Vzhľadom na okolnosti nehody jej policajti na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu jej zakázali.

Okolnosti a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje. Právna kvalifikácia bude stanovená aj na základe lekárskej správy dieťaťa.

