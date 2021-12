Vodič so zákazom šoférovať unikal v pondelok (27. 12.) podvečer v Stupave (okres Malacky) pred policajnou hliadkou.

Vodič sa snažil pred policajnou hliadkou unikať až do momentu, keď narazil do stromu. "Policajná hliadka spozorovala včera (27.12.2021) krátko po 18.15 h v Stupave vozidlo zn. Mercedes Benz, ktoré chcela zákonným spôsobom zastaviť a vodiča podrobiť kontrole. Vodič však na výzvu nereagoval, začal pred hliadkou zrýchľovať a snažil sa jej uniknúť. Nezvládol však riadenie a v pravotočivej zákrute zišiel mimo vozovky kde narazil do stromu," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Vodiča po náraze do stromu policajti dostihli a našli u neho dve papierové skladačky s obsahom kryštalickej látky. Pravdepodobne ide o kokaín. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

"Policajti tieto predmety zaistili a odoslali na expertízne skúmanie. Muža na mieste podrobili dychovej skúške, tá skončila s negatívnym výsledkom," spresnil hovorca. Škoda bola po nehode vyčíslená na 20 000 eur.

Vyšetrovateľ obvinil 56-ročného Dušana S. z okresu Malacky z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a začaté bolo aj trestné stíhanie v súvislosti s nájdenou kryštalickou látkou. "Vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní," podotkol hovorca.