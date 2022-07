Vážnou dopravnou nehodou sa skončila spanilá jazda 21-ročného podguráženého vodiča popri vodnej nádrži Domaša. On aj jeho spolujazdec vyviazli so zraneniami.

Ako informuje na sociálnej sieti polícia, k nehode došlo vo štvrtok (28. 7.) v noci na ceste v smere z Novej Kelče do Holčíkoviec.

"Vodič vo veku 21 rokov narazil autom do zvodidiel v smere svojej jazdy, prešiel do protismeru a s autom sa prevrátil na strechu. On aj jeho 24-ročný spolujazdec utrpeli zranenia, pričom spolujazdec sa bude zo zranení liečiť viac ako mesiac a pol," uvádza polícia s tým, že pri dychovej skúške bola vodičovi nameraná hodnota takmer jedno promile.

Polícia vzniesla mladému mužovi obvinenie pre prečin ublíženia na zdraví.