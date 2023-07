K nehode došlo v 55,642 km tesne pred križovatkou Trnava. Vodič kamiónu počas jazdy vyšiel z pravého jazdného pruhu a narazil do oceľových zvodidiel vpravo. Potom pokračoval v jazde a opakovane narazil do oceľových zvodidiel vpravo a nakoniec nabúral prednou časťou auta do zadnej časti prívesného vozíka diaľničnej patroly so šípkou.

Vozidlo diaľničnej patroly práve zabezpečovala v odstavnom jazdnom pruhu pokazené auto. Pri nehode sa zranili obaja pracovníci z diaľničnej patroly, jeden bol v čase nehody v aute a druhý pred vozidlom. So zraneniami nôh ho previezli záchranári do nemocnice. Dychové skúšky na alkohol bol negatívne.

Príčiny konania kamionistu sú naďalej v štádiu vyšetrovania. Podľa stôp z miesta a priebehu nehody to mohol byť aj mikrospánok, únava alebo náhla zdravotná nevoľnosť.