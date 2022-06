26-ročný vodič zo Zvolena akoby netušil o rekonštrukcii a obmedzeniach na diaľnici, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, nezvládol riadenie a v mieste, kde je cesta zúžená do jedného jazdného pruhu, prerazil svetelnú signalizáciu, betónové zábrany, vyletel do vzduchu, kde sa auto otočilo a zadnou časťou narazilo do stavbárskej unimobunky.

Vodiča, ako aj jeho 36-ročného spolujazdca museli hasiči doslova vystrihnúť z auta a s ťažkými zraneniami boli prevezení do nemocnice. Všetky bližšie okolnosti, ako aj možné príčiny dopravnej nehody sú aktuálne predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Prečítajte si tiež: