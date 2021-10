Pri čelnej zrážke s iným osobným vozidlom utrpeli ľahké zranenia spolu tri osoby, informovalo košické krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

Opitý Košičan mal na Hlinkovej ulici, na úrovni zjazdu na sídlisko Ťahanovce prejsť so svojím vozidlom do protismernej časti vozovky a prednou ľavou stranou naraziť do zvodidiel.

"Vozidlo sa dostalo do rotácie a následne čelne narazilo do motorového vozidla zn. Peugeot 206, ktoré v tom čase viedla 19-ročná žena z Košíc v smere na sídlisko Dargovských hrdinov," priblížila polícia.

Pri dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu oboch vodičov a spolujazdkyne z vozidla Peugeot. Dychová skúška u mladej vodičky požitie alkoholu nepreukázala.