Na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa snažili dostať rýchlo sa šíriaci požiar pod kontrolu. Nielen hasiči, ale aj príslušníci Policajného zboru či mestskej polície, no najmä samotný personál, všetci bez rozdielu zaradenia či funkcie, pomáhali ľudom dostať sa čo najskôr do bezpečia.

Vďaka ich duchaprítomnosti a odvahe vojsť do horiacich priestorov sa z domova dôchodcov podarilo evakuovať minimálne 230 ľudí, a to nielen klientov domova dôchodcov, ale aj personálu, a zachrániť im tak život doslova v hodine dvanástej. Všetky evakuované osoby boli v spolupráci s SAD Spišská Nová Ves, sanitkami NsP Spišská Nová Ves i evakuačným autobusom HaZZ prevezené do miestnej športovej haly.

Spišskonovoveskí dopravní policajti ihneď uzavreli križovatku ulíc Gorkého a Brezovú ulicu, všetkých prichádzajúcich vodičov navigovali na obchádzkové trasy a zamedzili tak vstupu nepovolaným osobám do blízkosti horiaceho objektu.

Vzhľadom na rozsiahly požiar a silné zadymenie bolo možné začať s obhliadkou miesta až po úplnom uhasení požiaru aj všetkých skrytých ohnísk, preto bola obhliadka miesta v spolupráci so zisťovateľom príčin vzniku požiarov HaZZ, psovodom so služobným psom špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie akcelerátorov horenia i expertíznou skupinou hasičov MV SR urobená až počas včerajšieho (streda) dopoludnia.

Požiarom došlo k zhoreniu štvrtého poschodia a strešnej konštrukcie budovy domova dôchodcov a k nebezpečenstvu ujmy na zdraví najmenej 230 ľudí, ktorí sa v čase požiaru nachádzali v budove a k spôsobeniu predbežnej majetkovej škody, ktorá bola požiarom na budove spôsobená pre mesto Spišská Nová Ves vo výške najmenej 2.300 000,-€. Našťastie, k zraneniam osôb nedošlo.

Po vykonaní neodkladných úkonov bolo vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. To, prečo k tomuto rozsiahlemu požiaru došlo a čo bolo jeho príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Po utorkovom rozsiahlom požiari strechy domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi podalo Ministerstvo vnútra SR týmto klientom pomocnú ruku. MV SR má v tomto meste školiace vzdelávacie zariadenie, ktoré im dočasne poskytne ubytovanie. Práve v tejto chvíli prebieha ich sťahovanie z mestskej haly do zariadenia MV SR. Ešte dovčera tam boli ubytovaní ukrajinskí odídenci, ktorí sú už aktuálne ubytovaní v zariadení Limba v SNV. Školiace zariadenie MV SR je pre seniorov vhodnejším dočasným ubytovaním nakoľko ide o prízemnú budovu.

