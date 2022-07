Doplnila, že 69-ročný vodič viedol osobné auto Škoda Fabia po ceste tretej triedy v smere od obce Ďanová k ceste prvej triedy.

"Z doposiaľ presne nezistených príčin pri odbočovaní vľavo došlo v križovatke k zrážke s osobným autom Kia, ktoré viedol po ceste prvej triedy v smere od Turčianskych Teplíc do Martina 46-ročný vodič. Po náraze Škodu Fabia odhodilo do jazdného pruhu v smere do Martina, kde došlo k zrážke s osobným autom Škoda Octavia, ktoré viedol 34-ročný vodič," uviedla Kremeňová.

"Pri dopravnej nehode utrpel 69-ročný vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol a 71-ročná spolujazdkyňa z vozidla Škoda Fabia utrpela zranenia, ktorým podľahla po prevoze do nemocnice. Alkohol u 46-ročného a 34-ročného vodiča dychovou skúškou nezistili. U nebohého muža bude vykonaná pitva. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy.

"Každý účastník cestnej premávky môže zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách," zdôraznila Kremeňová.

Nehoda v Ďanovej si vyžiadala dve obete. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj