Podľa doterajších zistení, k dopravnej nehode došlo tak, že 55-ročný vodič Dacie Duster jazdil po ceste II/517 v smere jazdy od Orlovského mosta v ľavom jazdnom pruhu smerom do kruhovej križovatky pod diaľnicou. Vodič Dacie pri prechádzaní touto kruhovou križovatkou z doposiaľ nezistených príčin prešiel so svojím vozidlom cez kruhovú križovatku rovno, priamo cez stredový ostovček a následné z nej vyšiel rovno na miestnu komunikáciu, kde zišiel mimo cesty a narazil do stromu. Po náraze sa vozidlo odrazilo od stromu a skočilo prevrátené v miestnom potoku.

Vodič zomrel priamo na mieste dopravnej nehody. Ohliadajúci lekár na mieste nevedel určiť, čo bolo bezprostrednou príčinou úmrtia 55-ročného vodiča - či bola smrť spôsobená v dôsledku dopravnej nehody, alebo z chorobných príčin. Preto bola nariadená súdno-lekárska pitva. Taktiež bude vodičovi odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu. Škoda bola predbežne vyčíslená na asi 5000 €.

V predmetnej veci poverený policajt Okresného dopravného inšpektorátu z Považskej Bystrice začal trestné stíhanie a to vo veci prečinu usmrtenie. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania.