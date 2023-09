33 ročný vodič s PN ev.číslom nezvládol asi 6,5 km pred Trnavou riadenie auta Škoda Superb a narazil do tlmiacich zábran na pumpe Vlčkovce. Náraz ho odhodil späť na diaľnicu R1, kde do neho narazilo ďalšie auto a vodič so sanitkou.

Pri nehode sa zranili 3 osoby a tie boli prevezené s rôznymi zraneniami do nemocnice. Posádka RZP vyviazla bez vážnejsích zranení.

Polícia podrobila vodičov dychovým skúškam.na alkohol. V 2 pripadoch boli skúsky negativne, pozitivnu hodnotu mal vodič Škody Suberb, ktorý mal v dychu 0,64 mg/l, čo je viac ako 1,3 promile.

Policajti ho krátko pred 03.00 h ráno obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajnú stanicu. Muž je podozrivý z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Diaľnica R1 bola takmer 3 hodiny uzavretá a neprejazdná.