Tentoraz za skutok, ktorého sa mal dopustiť v nedeľu (11.9.) v obchodnom centre na Námestí republiky v Lučenci, kde ohrozoval zákazníkov s nožom v ruke.

Zákazníci pred ním utekali a on s nožom v ruke za nimi smerom von z nákupného centra. Následne ušiel s nožom v ruke cez námestie smerom k mestskému parku, kde bol krátko na to hliadkou lučeneckej polície obmedzený na osobnej slobode a následne ako zadržaný bol umiestnený do policajnej cely.



55-ročnému Romanovi bolo vznesené obvinenie za prečin výtržníctva, pričom zo strany polície bol podaný podnet na návrh vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby.



V súvislosti s týmto mužom už polícia v Lučenci vyšetruje viacero skutkov.