Pri nej 50–ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octávia, pričom na rovnom úseku cesty, v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk, kedy pritom ako s vozidlom balansoval na ceste narazil ľavou prednou časťou do pravej časti proti idúceho vozidla Škoda Superb, ktoré viedol 58–ročný vodič.

Následne v dôsledku tohto nárazu sa vodič vozidla Škoda Octávia so svojim vozidlom dostal do rotácie a v bočnom šmyku čelne narazil do vozidla VW Golf, idúceho v protismernej časti cesty smerom do mesta Spišská Nová Ves, ktoré viedol 27-ročný vodič.

Vodiči boli po dopravnej nehode podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu spolujazdca vo vozidle Škoda Octávia.