FOTO 37-ročný vodič ODIGNOROVAL zákaz vjazdu a VPÁLIL do stromu, hlásia ŤAŽKO zranené DIEŤA!

TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Na zákaz vjazdu upozorňovala aj zvislá dopravná značka.

Tridsaťsedemročný vodič z okresu Rožňava napriek tomu vošiel na rovný úsek cesty v smere od obce Smolník na obec Krásnohorské Podhradie. "Pred ostrou pravotočivou zákrutou pravdepodobne dostatočne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, na štrku rozsypanom na ceste dostal s autom šmyk a prešiel do protismeru," spresnila s tým, že auto napokon zišlo z cesty do lesného porastu a narazilo do stromu.

Spolujazdci vo veku siedmich a 47-rokov utrpeli zranenia, z ktorých sa budú liečiť predbežne viac ako šesť týždňov. Vodič ani ďalší 45-ročný spolujazdec sa pri dopravnej nehode nezranili.