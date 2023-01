Doplnila, že vodička mala viesť osobné motorové vozidlo Dodge Nitro v smere z povinského mosta doľava na Čadcu.

"Z doposiaľ presne nezistených príčin narazila pravou prednou časťou vozidla do odstaveného auta Peugeot. Po náraze mala pokračovať ďalej až do času, kedy s vozidlom mala vyjsť mimo cestu do trávnatého porastu. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedla krajská policajná hovorkyňa.