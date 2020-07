Kauza bývalého policajta Ľuboša Tiefenbacha a sudkyne Okresného súdu Bratislava V., na ktorú expolicajt podal vlani aj trestné oznámenie, zdá sa, bude mať svoje ďalšie pokračovanie. Podľa našich informácií expolicajt najnovšie adresoval sudkyni výzvu, aby išla na detektor lži. Čo ona na to?

Obžalovaného expolicajta Ľuboša Tiefenbacha vlani v decembri odsúdila sudkyňa, s ktorou mal údajne pomer, na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov.

Tiefenbach, ktorý je obžalovaný pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a obmedzovania osobnej slobody, na sudkyňu podal viackrát trestné oznámenie. Argumentoval tým, že má podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a že sa podľa neho nezhoduje zápisnica z posledného pojednávania s realitou.

Na fotkách je expolicajt Ľuboš Tiefenbach, pre ktorého Okresný súd Bratislava 5 rozhodol tri roky podmienečného trestu. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Podobnými oznámeniami na sudkyňu a jej údajnou zaujatosťou voči obžalovanému sa v minulosti viackrát zaoberal Krajský súd v Bratislave a aj Najvyšší súd SR. Súdy napokon nevylúčili samosudkyňu z konania.

Expolicajt Tiefenbach však naďalej trvá na tom, že jeho bývalá milenka je voči nemu zaujatá a najnovšie podľa našich informácií adresoval sudkyni výzvu, aby išla na detektor lži. "Sudkyňa Willantová je sudkyňa s proletárskym diplomom, ktorá ma súdila nezákonne, bola voči mne zaujatá a nebola objektívna. Vyzývam ju, aby sa podrobila polygrafu, kde by odpovedala na otázky, či sa osobne poznáme alebo nie, či ma súdila zákonným alebo nezákonným spôsobom a či na súde prejavila objektívnosť alebo neobjektívnosť," povedal pre Plus Jeden Deň Ľuboš Tiefenbach. Dodal, že tri mesiace pred rozhodnutím prvostupňového súdu podala na neho trestné oznámenie, ako aj na jeho právneho zástupcu, a o tri mesiace na to, kde sa mala vyňať z tohto konania, ho potom odsúdila na prvostupňovom súde.

Na fotkách je expolicajt Ľuboš Tiefenbach a jeho právny zástupca. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Na detektor lži išiel aj samotný policajt, aby dokázal, že sudkyňu pozná a že neklame. Podľa reportu z vyšetrenia na polygrafe hovoril bývalý policajt Ľuboš Tiefenbach pravdu.

O reakciu sme požiadali aj sudkyňu Willantovú. "Podľa ustanovenia § 30 ods. 11 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov je sudca povinný zdržať vyjadrovať sa k veciam, ktoré nie sú právoplatne skončené. Predmetná trestná vec nie je právoplatne skončená, pretože v tomto čase je predkladaná odvolaciemu Krajskému súdu v Bratislave. Preto sa k uvedenej veci vyjadrovať nebudem," napísala nám sudkyňa Willantová. Zároveň dodala, že ani ako sudkyňa nevidí dôvod reagovať na akékoľvek tvrdenia ktorejkoľvek procesnej strany, ani na subjektívne tvrdenia obžalovaného.

Sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Iveta Willantová, s ktorou mal údajne bývalý policajt pomer. Zdroj: archív

Názor odborníka

Podľa odborníka na kriminalistiku sa detektor lži dnes nedá len tak ľahko oklamať. Sníma podľa neho totiž rôzne reakcie človeka na konkrétne otázky. Tlak krvi, vlhkosť pokožky, tep srdca a iné. Istú výhodu môže mať páchateľ, ktorý je úplne bezcitný a ťažko primitívny a zaujíma sa výhradne o seba. Málo ho vzrušuje, na čo sa ho nejaká postavička za mašinkou pýta. Viac – menej je mu to jedno. Tých je ale veľmi málo. Detektor sa môže úspešne pokúsiť oklamať aj dobre vyškolený a vytrénovaný člen tajnej služby. Odmietnutie skúšky na detektore lži tiež môže svedčiť, že človek má čosi za ušami. Pokiaľ vie, detektor nie je však dôkazom v súdnom konaní.

Expolicajt Ľuboš Tiefenbach sa opäť postaví pred súd. Zdroj: Peter Borko

Tiefenbach stojí pred súdom pre incident s dvoma ženami - matkou a dcérou, zastavenými pri cestnej kontrole v bratislavskej Petržalke v roku 2014. Na internete sa potom objavilo video, na ktorom počas kontroly použil voči vodičke Marte B. donucovacie prostriedky. Tie orgány činné v trestnom konaní vyhodnotili ako neprimerané. Podľa obžalovaného však Marta B. nemala potrebné doklady od auta a voči hliadke sa správala agresívne, za čo ju predviedli na policajné oddelenie. Zaistenie na video nakrútila jej dcéra.

