Policajtom sa prestal vzpierať až keď zistil, že majú video, ktoré natočil niekto z okna školy a poslal na políciu.

Na to, kedy je vlastne človek exhibicionista a kedy svojmu okoliu škodí sa pýtame bývalého kriminalistu Mateja Snopka.

„Tento muž určite poškodil deti, ktoré ho videli, to si budú pamätať celý život a možno to ovplyvní aj ich vnímanie sexuality,“ hovorí Snopko.

„Zvláštna bola jeho argumentácia, že si robí svoje. Pamätám sa na jedného podobného pánka, ktorý sa bránil tým, že nevie, prečo ho tie deti špehovali, keď išiel cikať,“ spomína kriminalista.

Definícia exhibicionistu znie, že je to človek, ktorý sa pohlavne ukája, či ž sám alebo s partnerom, pred inými, cudzími ľuďmi bez ich súhlasu.

„Sex na verejnosti nie je typickým exhibicionstickým prvkom, aj keď si to mnohí myslia, exhibicionista je skôr neborák, ktorý vyskoči spoza rohu a sám predvádza estrádne číslo, ale pozor, nemusia to byť neškodní chudáci, takýto človek môže byť len kúsok od toho, aby sa stal sériovým vrahom. Potvrdilo to viacero prípadov,“ prízvukuje Snopko.

Istá americká autorka napísala vo svojej príručke pre dievčatá, že ak je penis exhibicionistu visiaci, netreba sa ho báť... ) „Naše skúsenosti ukazujú, že takáto diagnostika je veľmi nepresná a omyl vás môže stáť zdravie alebo dokonca život,“ zdôrazňuje kriminalista.

Dva typy exhibicionistov

„Dôležitejšie ako to, či mu stojí alebo visí je z hľadiska bezpečnosti určiť o aký tym exhibicioniostu ide. Existujú dva základné typy. Prvý je estrádnym umelcom. Ten si pripraví svoje číslo, teší ho to, číha na obeť a keď sa naskytne príležitosť, predvedie svoje srdcové číslo. To je takzvaný organizovaný páchateľ, u ktorého je menšia pravdepodobnosť, že ho prepne a začbe sa správať veľmi agresívne, ak to pôvodne nemal v pláne,“ vysvetľuje kriminaslista s tým, že ďalší typ je nedočkavý nezdržanlivec. Ten si to neplánuje. Ten sa vzruší a napadne ho, že to spraví práve teraz.

„Najhorší prípad je, keď exhibicionistu vzrušuje, keď sa jeho číslo obeti nepáči. Chce vyľakať, šokovať alebo donútiť k úteku. Tu už treba dávať pozor. Podľa niektorých psychológov má takýto človek v sebe jasné prvky sadizmu, lebo ho vzrušuje ubližovanie iným, “ zdôrazňuje Snopko.

Z exhibicionistu prešiel k vraždeniu stopárok

„Každý sériový hrah nejako začínal. Niekedy je otázka len to, kedy to u takého človeka prepne v ubližovanie fyzické. Napríklad jeden znápy slovenský vrah stopárok začínal práve takýmito číselkami. Najprv si len robil dobre na verejnosti, potom zatúžil po estrádnejšej produkcii a bol za to aj potrestaný,“ hovorí kriminalista.

Pritom to bol otec rodiny, o ktorom do istého času nikto nevedel, čo je zač.

„Pracoval ako vodič nákladného auta a nakoniec lovil stopárky a zabíjal ich. Nikdy nevieme, čo sa z takéhoto človeka vyvinie. To, čo vyzerá neškodne či dokonca smiešne, nemusí vôbec byť neškodné. Preto odporúčam takéhoto týpka nikdy neprovokovať,“ zdôrazňuje Snopko