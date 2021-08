Exekútor zo Svidníka plánoval exekúciu predajom nového rodinného domu Radka Hanáka (41) zo Stropkova. A to pre dlžobu jeho exmanželky Dariny u mobilného operátora. Pretelefonovala takmer 9-tisíc eur. A všetky indície smerujú k tomu, že dvaja aktéri vymáhania dlhu boli vopred dohodutí. Do exekučného spisu totiž exekútor napísal, že sa povinná osoba - policajtka Darina, dostavila do kancelárie exekútora bez predvolania a ešte predtým, než jej bolo doručenie rozhodnutia o začatí exekúcie. Odkiaľ vedela, že práve tento exekútor má na starosti jej záležitosť? Sľúbila splácať dlh po 50 eur a oznámila mu, že na súde je vedené konanie vo veci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Exekútor však od nej nežiadal, aký majetok vlastní, čísla účtov ani to, kde pracuje. "Nezákonným postupom exekútora došlo k blokácií nehnuteľného majetku, ktorý vlastním bez toho, aby na tento krok existovali zákonné dôvody," vraví R. Hanák.

Medzitým exekútor Juraj Voloch zomrel. Exekúcia vo forme predaja nehnuteľnosti, ktorá vyznieva ako vtip, by takmer vyšla, nebyť nezlomnej vôle Radka bojovať za spravodlivosť. Odmietal sa zmieriť s takýmto postupom a najmä s tým, že by mal prísť o novostavbu iba vinou exmanželky, ktorá nezaplatila účet za svoj mobil. Podal trestné oznámenie na vyšetrovateľa a dvoch prokurátorov! Obrátil sa so sťažnosťou aj na Slovenskú komoru exekútorov (SKE). Všetci konanie exekútora odobrili. “Vyšetrovateľ zo zabezpečených dôkazov konštatoval, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Dozorujúci prokurátor preskúmal sťažnosť oznamovateľa ako aj na vec sa vzťahujúci spisový materiál a sťažnosť zamietol ako nedôvodnú,” informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.