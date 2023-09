Okresný súd vydal 7. augusta trestný rozkaz, ktorým obvinených uznal vinnými zo spáchania prečinu výtržníctva spolupáchateľstvom. Uložil im trest odňatia slobody v trvaní tri mesiace, pričom výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu na jeden rok.

Dvojica, ktorá vykonávala sex na verejnosti, spoznala svoj trest. Zdroj: internet

Muž so ženou prišli do mesta pod Zoborom spolu na oslavu a diskotéku. Neskôr sa oslava zvrtla a obaja skončili na ulici a mali spou sex pred okoloidúcimi. Obaja pred políciou oľutovali, čoho sa dopustili. Tvrdili, že sa hanbia za to, čo sa udialo, no obvineniu sa aj tak nevyhli.