Spomínaný trenčiansky sudca rozhodoval dnes o osude Renaty K. ktorú obvinili z pokusu vraždy svojho o 24 rokov staršieho manžela Jána a iba 4,5-ročného syna Janka. Renate nariadil ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Zo súdu tak odišla v sprievode polície. Rozhodnutie sudcu je právoplatné.

Toto rozhodnutie však mohlo pôvodne padnúť už 7. 6. tohto roku. Sudca však vtedy prípad odročil o viac ako mesiac, na 17.7. Za ten čas bola Renata K. slobodným človekom, nebola vo väzbe a ak by sa sama dobrovoľne nezačala liečiť na psychiatrii, mohla sa vrátiť domov k manželovi a synovi, ktorých sa pokúsila zavraždiť. Z liečenia mala možnosť totiž kedykoľvek odísť.

Po dnešnom rozhodnutí sudcu Renata za vraždu súdená nebude. Bude hospitalizovaná na psychiatrii. Podľa znalca z odboru psychiatria Svetozára Drobu boli totiž v čase skutku jej ovládacie a rozpoznávacie schopnosti vymiznuté. A mohlo za to dlhodobé nadmerné pitie a drogová závislosť.

„Z našich znaleckých posudkov vyplýva nepríčetnosť. To bolo dlhodobé zneužívanie alkoholu a drog. V čase, keď došlo k spáchaniu skutku, síce nemala robené ani dychové, ani krvné skúšky, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by bola ovplyvnená bezprostredne. To ale neznamená, že ten psychotický stav, stav duševnej choroby nebol vyvolaný práve dlhoročným zneužívaním tvrdých drog a alkoholu. Závislosť je závislosť. Či u nej môže aj v budúcnosti takýto psychotický stav prepuknúť? Ja nemám krištáľovú guľu, ale každopádne na ústavnom liečení musíme trvať,“ povedal Droba.

Renata a Ján boli od leta 2022 rozvedení. Dôvodom bola práve vážna alkoholová a drogová závislosť Renáty. Manžel sa jej viackrát snažil pomôcť, ale vždy narazil na odpor. Napokon videl ako jediné riešenie problému rozvod a súd pridelil synčeka Janka jemu. Renatu však nebol schopný vyhodiť na ulici. Zostala bývať v dome s ním aj synčekom. Začiatkom tohto roka na nich s nožom zaútočila, zranila ich a napokon sa aj sama dorezala.

