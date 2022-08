Jurajovi Majorskému (38) poplietli hlavu dve ženy. V roku 2021, keď žil s Barbarou v Šamoríne, sa zoznámil s Karin. Trvalo im to necelý mesiac a odišiel za ňou do neďalekého Hviezdoslavova (okr. Dunajská Streda). Lásky k týmto ženám však Juraja vyšli draho. Skončil vo väzbe a to opakovane.

Prvý raz pre nebezpečné vyhrážanie s nožom v ruke, obvinila ho Barbara. Keď si odsedel dva roky, k Barbare sa vrátil. "On sa len vyhráža, ale on by mi neublížil," komentuje to teraz Barbara. Vtedy sa však zľakla a zavolala políciu. Jurajovi za ten skutok hrozilo sedem rokov, napokon si odsedel dva.

Exmilenka Karin však opisuje spolužitie s Jurajom oveľa dramatickejšie. Na Okresnom súde v Dunajskej Strede dnes 17. 8. prvý raz vypovedala s vylúčením verejnosti. Sudkyňa to zdôvodnila viktimizáciou poškodenej. Karin uviedla, že ich milenecký vzťah s Jurajom trval od marca 2021 do polovičky septembra 2021, teda zhruba pol roka.

Juraj jej mal sám ponúkať kamarátsku výpomoc v bagetérii, ktorú prevádzkovala v Šamoríne. Začal pomáhať s rozvozom bagiet a keď Karin prepustila zamestnancov, tak ostali na celú výrobu len oni. Ešte im vypomáhal s účtovníctvom Karinin dlhoročný druh Láďa.

Juraj však nekontrolovateľne žiarlil na Láďu. Nabúral sa do facebookoveho profilu Karin a zverejnil o nej dehonestujúce a ponižujúce veci, ako o jej osobe, ale aj o výrobni bagiet. "Zároveň zmenil aj heslá, takže som si to nemohla zmazať. Všimli si to susedia aj zákazníci," sťažovala sa poškodená Karin K.

Čo všetko kladie Karin Jurajovi za vinu, čítajte ďalej >