Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so starostom Dolného Chotáru Františkom Dorom starším a jeho synom Františkom Dorom mladším. Obaja sú obžalovaní z objednávky z viacerých vrážd, ktoré si mali objednať u Sátorovcov.

Okrem starostu z Dolného Chotára a jeho syna sú v prípade obžalovaní Ladislav Alföldi a Roland Szamaránszký. Obaja muži naposledy odmietli vypovedať.

Prekáža im prítomnosť médií a chcú vypovedať až potom, čo súd vypočuje svedkov Juraja Bugára a Zsolta Nagya, ktorí sú odsúdení na dlhoročné tresty za vraždy pre skupinu Sátorovcov.

Práve Juraj Bugár vypovedal v prípade viacerých vrážd pred senátom Pamely Záleskej. Bugár je jeden z členov vražedného komanda z mafiánskej skupiny Sátorovcov. Toho v roku 2019 právoplatne odsúdil senát Špecializovaného trestného súdu na 21 rokov pre založenie zločineckej skupiny a vraždy.

"Zoznámil nás Ľudovit Sátor v roku 2002 alebo 2003. Chodieval som s ním na poľovačku a stretávali sme sa aj na oslavách. Poznám tiež Františka Doru mladšieho rovnako dlho. S ním som sa zoznámil cez jeho otca," povedal Juraj Bugár pred senátom. "Do našej skupiny sa neskôr zaradili aj František Dora starší spolu so svojím synom. Do našej skupiny sa dostali cez objednávky vrážd aj DPH-čky."

"Ľudovit Sátor dokonca prespával na jednej z chát Františka Doru staršieho. V rámci našej skupiny fungovali František Dora starší spolu so svojím synom samostatne," ďalej vypovedal Juraj Bugár pred senátom.

Starosta Dolného Chotára František Dora starší je obžalovaný aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sátorovcov, ktorá sa podľa obžaloby zaoberala páchaním rôznej ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti, ako aj páchaním násilnej trestnej činnosti, a to najmä vrážd vtedajšej konkurenčnej skupiny papáyovcov.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Bohdana Čeľovského ide proces s aktívnym politikom, ktorý je obžalovaný z vrážd, dôkazom toho, že si spravodlivosť časom nájde každého.

"Nikto sa neschová za svoju politickú činnosť alebo kontakty, keďže je známe, že mal obžalovaný aktívne kontakty s politikmi aj s funkcionármi z prostredia justície," doplnilpodľa agentúry TASR. Na margo hrobov obetí dodal, že sa naďalej pátra v okolí západného Slovenska.

Po ostatných pojednávaniach so sátorovcami sa mali na základe informácií z pojednávaní podľa prokurátora niektoré telá aj premiestňovať. Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.