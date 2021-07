V sobotu večer bola vyslaná hliadka policajtov na pravý breh Dunaja, kde malo dôjsť k pádu ženy z Mosta SNP. Zakrátko spozorovali na betónovom šikmom vale zranenú ženu.

"Tú pridržiavala ďalšia žena, aby sa nezošmykla do rieky, keďže sa nachádzala v jej bezprostrednej blízkosti. Zranená žena bola pri vedomí, s policajtmi komunikovala a v oblasti zátylku mala zranenie, ktoré intenzívne krvácalo. Policajti žene pomohli sa dostať zo šikmej betónovej plochy do bezpečia a poskytli jej prvotné ošetrenie," priblížil Szeiff. Následne ženu odviezla rýchla zdravotnícka pomoc do jednej z nemocníc.

Policajti zistili, že zranená 25-ročná Bratislavčanka spolu s ďalšou 26-ročnou ženou sedeli na betónovom múriku spodnej časti Mosta SNP, pričom následne z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k jej pádu, ktorým utrpela poranenie v oblasti hlavy.