Pre trestný čin ublíženia na zdraví a výtržníctva je už 33- ročný Andrej M. z Bratislavy obvinený. Mladík sa do konfliktu dostal na autobusovej zastávke.

Celý incident sa odohral minulý štvrtok 02.09.202.

"V čase cca o 23:00 h na Šancovej ulici v Bratislave, a to na jednej zastávke mestskej hromadnej dopravy s nožom napadnúť poškodeného. Samotnému útoku predchádzala hádka medzi mužmi, nakoľko obvinený Andrej mal verbálne začať provokovať poškodeného a následne mal k nemu pristúpiť a sotiť ho," uviedla polícia.

Muži si vzájomne výmenili niekoľko úderov do oblasti tváre, potýčku ukončilo až dvojnásobne bodnutie nožom zo strany obvineného. Poškodená osoba sa rozhodla kontaktovať tiesňovú linku, načo obvinený reagoval opäť fyzickým útokom, a to tak že mal poškodeného znova udrieť do oblasti tváre a hrudníka.

"Útočník bol za krátky čas zadržaný a eskortovaný na najbližšie policajné oddelenie, kde skončil v cele predbežného zadržania. Poverený príslušník ho obvinil a súčasne podal návrh na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny pred súdom mu za takéto konanie hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až tri roky," uzavrela polícia.