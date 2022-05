Právoplatne odsúdený vrah Martin Cíbik sa dnes postavil pred súd pre ďalšiu násilnosť, ku ktorej malo prísť ešte v roku 2018. To, čo nasledovalo, však pripomínalo komédiu.

Martin Cíbik (38) sa do povedomia Slovákov dostal pre brutality, aké u nás nemajú obdobu. Na hasičskej zábave v Horovciach v roku 2019 zavraždil nelegálne držanou zbraňou dvoch mladých mužov. Za to dostal trest vo výške 25 rokov.

Údajne to nebol jeho prvý a jediný konflikt či násilnosť. O tom svedčia viacerí domáci, no i ďalšia obžaloba z prečinu výtržníctva, pre ktorú sa dnes postavil pred súd.

Podľa nej mal v roku 2018 spôsobiť ľahšie zranenie Lenke Remšíkovej. Ženu si vraj natáčal na kameru, pričom keď ho vyzvala, aby tak nerobil, udrel ju ňou.

Cíbik to však vidí inak. Vo svojej výpovedi z prípravného konania tvrdí, že sa chcel ísť len zabaviť do krčmy. Nevedel však, kde ju nájde a preto oslovil skupinu osôb, ktorá ho mala napadnúť. Na otázku vyšetrovateľa, či mal kameru, povedal, že to nevie uviesť.

Po prečítaní Cíbikovej výpovede z prípravného konania však prišlo k výmene názorov medzi ním a sudkyňou. Z jeho rečí bolo zjavné, že sám nevie, čo od pojednávania očakáva. Priznať sa však odmietol a rovnako odmietol aj dohodu o vine a treste. Trval na odpore proti trestnému rozkazu. "Vy chcete, aby som urobil to, že novinári budú mať o čom písať! Chcete ma priviesť do vyhlásenia o vine," povedal Cíbik počas pojednávania.

Sudkyňa sa ho niekoľkokrát opýtala, či porozumel tomu, čo mu povedal obhajca na porade, ktorú mali pred začiatkom pojednávania. "Dúfam, že sa zobudím a toto sa nedeje. Toto je nonsens, hlúposť, fikcia. Neverím vlastným očiam a ušiam," opakoval si dookola Cíbik. Sudkyňa sa ho teda opýtala, čo má podľa neho súd urobiť, načo on reagoval, že mu má uložiť trest. Do "debaty" sa zapojil aj obhajca, ktorý mu opätovne povedal, že vyšší trest už dostať nemôže.

Cíbik si však opakoval stále iba to svoje, načo sa sudkyňa už nahnevala. "Vôbec ste nepočúvali obhajcu a ani mňa. Piatykrát vám zopakoval, že nie je možné uložiť vyšší trest," povedala mu. On však stále žiadal iba vyšší trest. Pýtal si najvyššiu sadzbu, maximum. "My vám nemôžeme dať vyšší trest. Čo chcete doživotie?"

Následne sudkyňa, obhajca i verejnosť pochopili, že Cíbik zjavne stále netuší, o čom hovorí. Pojednávanie sa teda odročilo na 6. október a právoplatne odsúdený vrah ukončil pojednávanie so slovami: "Keď vezmem naspäť odpor, zase mi to budete len vyčítať, že načo som ho podával..."

Obhajca Martina Cíbika sa po pojednávaní vyjadril, že klienta poučil o všetkých možnostiach a aj o tom, že tam je dostatočný trest, ktorý mu bol uložený. "Vzhľadom na predchádzajúci rozsudok bolo zrejmé, že sa toto konanie dá veľmi rýchlo ukončiť. On už nemôže dostať trest žiaden iný, lebo má maximálny trest - 25 rokov. Preto to podľa mňa bolo zbytočné." Cíbik má však právo požadovať, aby sa tento skutok riadne prejednal na hlavnom pojednávaní so všetkými procesnými podmienkami, aké sú.

