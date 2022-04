Po explózii začal byt na prízemí paneláku v Piešťanoch horieť. Obyvateľov evakuovali a jednu osobu museli ratovať záchranári. Majiteľ bytu sa mal v minulosti vyhrážať, že budovu vyhodí do vzduchu!

Polícia začala prípad vyšetrovať ako všeobecné ohrozenie. Podľa informácií, ktoré zverenila polícia na sociálnej sieti mala výbuch zapríčiniť tlaková nádoba. "Piešťanská polícia vyšetruje okolnosti, za ktorých došlo k výbuchu a vzápätí k požiaru jedného bytu na prízemí, v meste Piešťany," uvádza polícia Trnavského kraja.

Podľa prvotných informácií vznikol požiar pravdepodobne od sviečky, ktorá bola v tesnej blízkosti kozmetických výrobkov v tlakových nádobách a došlo k ich explózii. Po uhasení vykonali policajti obhliadku miesta činu a vypočuli majiteľa bytu.

Obyvateľov bytovky museli záchranné zložky evakuovať. Policajtka z bytu pomohla aj 83 ročnému pánovi so psom. "Keď ho dostala mimo jeho byt, vzápätí si všimla, že staršiemu mužovi sa podlomili kolená a zostal nehybne ležať na zemi. Okamžite spolu s veliteľom zásahu vykonali resuscitáciu. V kritickom stave ho previezli záchranári do nemocnice," uvádza polícia.

Obyvatelia paneláku, podľa informácií TV Markíza tvrdia, že majiteľ bytu sa v minulosti vyhrážal vyhodením budovy do vzduchu. On to však popiera.

Okolnosti udalosti polícia vyšetruje. "Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia," uzatvára polícia.